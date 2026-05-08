Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Перник е домакин на "Кракра къп“ с рекордните 1100 гимнастички

Осмото издание на турнира събира силно българско участие и превръща надпреварата в празник на художествената гимнастика

Осмото издание на турнира по художествена гимнастика „Кракра къп“ стартира в Перник с впечатляващо участие от 1100 състезателки от цялата страна. Надпреварата отново утвърждава мястото си като едно от най-мащабните събития в календара на този спорт у нас.

Организаторите споделиха, че интересът към турнира е бил толкова голям, че се е наложило да бъдат отказани заявки от няколко клуба заради запълнен капацитет. Въпреки липсата на международно участие тази година, конкуренцията между българските гимнастички остава изключително сериозна.

„За пореден път състезанието се превърна в празник на красотата“, заяви треньорът и мениджър на клуба домакин „Виктория“ Виктория Велинова, която изрази благодарност към всички участници и партньори в организацията.

В първия ден на турнира на килима излязоха най-малките състезателки, включително и родените през 2021 година, като представянето им впечатли с високо ниво и увереност. Програмата продължава през уикенда с различни възрастови категории, а в неделя ще се включат и състезателките при старша възраст и жени.

Сериозно участие има и клубът домакин, който ще бъде представен от 240 гимнастички – близо една четвърт от всички участници.

По традиция в рамките на турнира ще бъде връчен и призът „Райна Амфионлиева“ за най-изявена гимнастичка. Отличието тази година ще бъде връчено от дъщерята на покойната треньорка, в чиято памет се поддържа инициативата.

Главен съдия на надпреварата отново е Цвета Кузманова, а организаторите подчертаха, че състезанието протича при отлична организация и спокойна атмосфера, благодарение и на подкрепата на Община Перник и партньорите на събитието.

Още от: Художествена гимнастика

Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп" в Пловдив
Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп" в Пловдив
Анания Димитрова триумфира в първия етап на държавното първенство по художествена гимнастика
Ансамбълът на България стана шампион в "Крос битките" на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
България спечели сребърен медал в „Крос битките" на Европейската купа
Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку
