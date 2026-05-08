Перник е домакин на "Кракра къп“ с рекордните 1100 гимнастички

Осмото издание на турнира по художествена гимнастика „Кракра къп“ стартира в Перник с впечатляващо участие от 1100 състезателки от цялата страна. Надпреварата отново утвърждава мястото си като едно от най-мащабните събития в календара на този спорт у нас.

Организаторите споделиха, че интересът към турнира е бил толкова голям, че се е наложило да бъдат отказани заявки от няколко клуба заради запълнен капацитет. Въпреки липсата на международно участие тази година, конкуренцията между българските гимнастички остава изключително сериозна.

„За пореден път състезанието се превърна в празник на красотата“, заяви треньорът и мениджър на клуба домакин „Виктория“ Виктория Велинова, която изрази благодарност към всички участници и партньори в организацията.

В първия ден на турнира на килима излязоха най-малките състезателки, включително и родените през 2021 година, като представянето им впечатли с високо ниво и увереност. Програмата продължава през уикенда с различни възрастови категории, а в неделя ще се включат и състезателките при старша възраст и жени.

Сериозно участие има и клубът домакин, който ще бъде представен от 240 гимнастички – близо една четвърт от всички участници.

По традиция в рамките на турнира ще бъде връчен и призът „Райна Амфионлиева“ за най-изявена гимнастичка. Отличието тази година ще бъде връчено от дъщерята на покойната треньорка, в чиято памет се поддържа инициативата.

Главен съдия на надпреварата отново е Цвета Кузманова, а организаторите подчертаха, че състезанието протича при отлична организация и спокойна атмосфера, благодарение и на подкрепата на Община Перник и партньорите на събитието.