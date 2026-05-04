Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп“ в Пловдив

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова ще връчи лично приза на победителката в многобоя при жените на международния турнир „Тракия къп“ в Пловдив.

Състезанието ще се проведе от 7 до 10 май в зала "Колодрума" и отново ще събере елита на този спорт. Очаква се участие да вземат около 500 гимнастички от над 30 клуба.

„Отново се очаква един силен турнир. Имаме международно участие от Молдова, Швейцария, Кипър, Израел, Франция, Белгия и от Дубай, а българските клубове са над 20“, сподели Ирина Чернева, заместник-главен съдия на турнира и член на организационния комитет.

По думите ѝ нивото на надпреварата традиционно е много високо:

„Около 500 състезателки във всички възрасти в индивидуалното и при ансамблите ще участват. Турнирът е изключително силен, защото е само за категория „Елит“. Всеки, който се чувства подготвен и има самочувствието, че е на ниво, е добре дошъл."

Тя коментира и организацията на състезанието тази година.

„Преместването в зала Колодрума се наложи заради колоездачната обиколка на Италия, която ще премине през Пловдив и ще затвори част от улиците в града. Благодарни сме на кмета Костадин Димитров, че осигури възможност турнирът да се проведе в най-голямата зала“, обясни Чернева.

Заместник-главният съдия на турнира разясни и причината националният отбор да не участва:

„Националките имаха желание да се включат, но няма да можем да подсигурим подиум в новата зала. Това е причината да не участват тази година.“

Според Чернева подобни състезания имат важна роля за развитието на спорта.

„Това е чудесна изява за децата – дава им много опит и рутина. В същото време популяризира художествената гимнастика – идват родители, интересуват се, питат кога могат да запишат децата си", каза тя.

Турнирът започва на 7 май с изпълнения при ансамблите, а в следващите дни са индивидуалните надпревари във всички възрастови групи. Официалното откриване ще е в петък на 8 май.