БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп“ в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Състезанието ще се проведе от 7 до 10 май в зала "Колодрума".

Мария Петрова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова ще връчи лично приза на победителката в многобоя при жените на международния турнир „Тракия къп“ в Пловдив.

Състезанието ще се проведе от 7 до 10 май в зала "Колодрума" и отново ще събере елита на този спорт. Очаква се участие да вземат около 500 гимнастички от над 30 клуба.

„Отново се очаква един силен турнир. Имаме международно участие от Молдова, Швейцария, Кипър, Израел, Франция, Белгия и от Дубай, а българските клубове са над 20“, сподели Ирина Чернева, заместник-главен съдия на турнира и член на организационния комитет.

По думите ѝ нивото на надпреварата традиционно е много високо:

„Около 500 състезателки във всички възрасти в индивидуалното и при ансамблите ще участват. Турнирът е изключително силен, защото е само за категория „Елит“. Всеки, който се чувства подготвен и има самочувствието, че е на ниво, е добре дошъл."

Тя коментира и организацията на състезанието тази година.

„Преместването в зала Колодрума се наложи заради колоездачната обиколка на Италия, която ще премине през Пловдив и ще затвори част от улиците в града. Благодарни сме на кмета Костадин Димитров, че осигури възможност турнирът да се проведе в най-голямата зала“, обясни Чернева.

Заместник-главният съдия на турнира разясни и причината националният отбор да не участва:

„Националките имаха желание да се включат, но няма да можем да подсигурим подиум в новата зала. Това е причината да не участват тази година.“

Според Чернева подобни състезания имат важна роля за развитието на спорта.

„Това е чудесна изява за децата – дава им много опит и рутина. В същото време популяризира художествената гимнастика – идват родители, интересуват се, питат кога могат да запишат децата си", каза тя.

Турнирът започва на 7 май с изпълнения при ансамблите, а в следващите дни са индивидуалните надпревари във всички възрастови групи. Официалното откриване ще е в петък на 8 май.

#Мария Петрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
4
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
6
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Художествена гимнастика

Анания Димитрова триумфира в първия етап на държавното първенство по художествена гимнастика
Анания Димитрова триумфира в първия етап на държавното първенство по художествена гимнастика
Ансамбълът на България стана шампион в "Крос битките" на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку Ансамбълът на България стана шампион в "Крос битките" на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку
Чете се за: 01:22 мин.
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
8258
Чете се за: 01:37 мин.
България спечели сребърен медал в „Крос битките“ на Европейската купа България спечели сребърен медал в „Крос битките“ на Европейската купа
Чете се за: 01:52 мин.
Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку
Чете се за: 01:57 мин.
Две сребърни отличия за България в Баку и място в дебютните Крос битки Две сребърни отличия за България в Баку и място в дебютните Крос битки
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ