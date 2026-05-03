Анания Димитрова триумфира в първия етап на държавното първенство по художествена гимнастика

Анания Димитрова от Левски спечели титлата в многобоя при жените в първия етап от държавното първенство по художествена гимнастика, категория Елит „Жулиета Шишманова“, проведен в София.

Гимнастичката събра сбор от 101.475 точки, след като показа стабилни изпълнения на всички уреди – 26.300 на обръч, 24.975 на топка, 25.425 на бухалки и 24.775 на лента.

Втора позиция зае нейната съотборничка от Левски Андреа Николова с 99.500 точки, а трета се нареди Лора Христова от Нюанс-НСА с 97.558 точки.

Съгласно регламента първите 19 гимнастички при жените продължават към втория етап на държавното първенство, който ще се проведе между 15 и 17 май.

При девойките старша възраст най-добра беше Ава Маказчиева от София Спорт - 2017 с общ резултат от 93.500 точки. Втора завърши Ивана Янкулова (Локомотив) с 90.250, а трета Анжела Тодорова (Авангард) с 89.450.

Първите 20 състезателки в тази възрастова група също продължават към следващата фаза на надпреварата.