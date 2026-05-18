БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова с ново съчетание на лента за еврошампионата, Ева Брезалиева се лекува от болки в крака

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Други спортове
Запази

БНТ ще излъчи европейското първенство по художествена гимнастика във Варна на 30 и 31 май.

Ева Брезалиева Стилияна Николова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Най-добрата българска състезателка Стилияна Николова има ново съчетание на лента, а Ева Брезалиева се лекува от болки в крака преди европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе от 27 до 31 май.

На пресконференция днес двете заявиха, че са подготвени за шампионата и се надяват да се представят добре.

"Като цяло инициатор за бавната лента бях аз. Много исках да играя бавно съчетание, но треньорката ми няколко пъти ми каза, че е изключително трудно и препоръчва да не избирам толкова бавно темпо. Въпреки това решихме да го направим и видяхме, че наистина е много трудно за изпълнение. Съчетанието беше прекрасно, но трудно, затова решихме да направим нещо по-близко до моя стил - по-бързо и по-динамично. Мисля, че се получи доста добре и е приятно като визия", заяви Николова.

"Винаги може да има изненади на европейското първенство, но ние отиваме да си свършим работата. Каквото решат съдиите - това ще бъде. Мисля, че с новия регламент е по-отговорно и изисква много концентрация, защото само първите 10 продължават с останалите уреди. Ще бъде интересно да се види как ще протече състезанието. По принцип това са по-сложни уреди, при които лесно може да се допусне грешка и да изпаднеш от топ 10. Смятам, че форматът ще бъде интересен за всички. В стария формат, дори да сгрешиш на обръч или топка, имаше шанс да наваксаш с бухалки и лента. Сега този шанс липсва, ако не попаднеш сред първите 10. Определено е по-отговорно да се играе на родна земя, но публиката много ни помага и ни вдига. Изключително приятно е да се състезаваш пред родна публика. Да, има напрежение и по-голяма отговорност, но подкрепата на хората ни зарежда и прави изживяването специално", добави тя.

Ева Брезалиева изрази надежда, че ще бъде в оптимална форма за началото на турнира, въпреки контузията си.

"Чувствам се добре. Имам леки болки в крака, лекувам се, и мисля, че за европейското първенство ще бъда в топ форма. Ще си покажем съчетанията така, както сме ги тренирали, и се надяваме да се представим добре", коментира гимнастичката.

Старши треньорът на националния отбор индивидуално девойки Кристина Илиева очаква трите българки да бъдат в оптимална форма във Варна.

"Отборът ни ще бъде представен от Сияна Алекова на обръч, Александра Петрова с топка, както и Деа Емилова с бухалки и лента. На Държавното първенство, което завърши вчера, участие взеха Александра Петрова и Деа Емилова. Деа Емилова игра само с бухалки и лента, тъй като след лека контузия подготовката ѝ беше насочена единствено към европейското първенство. Смело мога да кажа, че вече тя е в много добра форма. Александра Петрова също се представи отлично на Държавното първенство. При Сияна Алекова се получи леко здравословно неразположение, поради което се наложи кратко прекъсване на тренировъчния процес - около пет дни. Вече обаче тя отново тренира и съм сигурна, че ще се представи така, както е работила досега, и ще бъде в оптимална форма", каза Илиева.

Свързани статии:

Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.
Чете се за: 04:45 мин.
#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
2
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
3
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за DARA
4
Еуфория в самолета от Виена към София, не спират аплодисментите за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
5
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
6
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Художествена гимнастика

Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Ева Брезалиева: Ще бъда в топ форма за европейското първенство във Варна Ева Брезалиева: Ще бъда в топ форма за европейското първенство във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
Стилияна Николова след държавното: Доволна съм Стилияна Николова след държавното: Доволна съм
Чете се за: 00:55 мин.
Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:35 мин.
Деа Емилова с два златни медала на финалите при девойките на държавното първенство Деа Емилова с два златни медала на финалите при девойките на държавното първенство
Чете се за: 01:35 мин.
Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026" "Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на държавните хранилки
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ