Стилияна Николова с ново съчетание на лента за еврошампионата, Ева Брезалиева се лекува от болки в крака

Най-добрата българска състезателка Стилияна Николова има ново съчетание на лента, а Ева Брезалиева се лекува от болки в крака преди европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе от 27 до 31 май.

На пресконференция днес двете заявиха, че са подготвени за шампионата и се надяват да се представят добре.

"Като цяло инициатор за бавната лента бях аз. Много исках да играя бавно съчетание, но треньорката ми няколко пъти ми каза, че е изключително трудно и препоръчва да не избирам толкова бавно темпо. Въпреки това решихме да го направим и видяхме, че наистина е много трудно за изпълнение. Съчетанието беше прекрасно, но трудно, затова решихме да направим нещо по-близко до моя стил - по-бързо и по-динамично. Мисля, че се получи доста добре и е приятно като визия", заяви Николова.

"Винаги може да има изненади на европейското първенство, но ние отиваме да си свършим работата. Каквото решат съдиите - това ще бъде. Мисля, че с новия регламент е по-отговорно и изисква много концентрация, защото само първите 10 продължават с останалите уреди. Ще бъде интересно да се види как ще протече състезанието. По принцип това са по-сложни уреди, при които лесно може да се допусне грешка и да изпаднеш от топ 10. Смятам, че форматът ще бъде интересен за всички. В стария формат, дори да сгрешиш на обръч или топка, имаше шанс да наваксаш с бухалки и лента. Сега този шанс липсва, ако не попаднеш сред първите 10. Определено е по-отговорно да се играе на родна земя, но публиката много ни помага и ни вдига. Изключително приятно е да се състезаваш пред родна публика. Да, има напрежение и по-голяма отговорност, но подкрепата на хората ни зарежда и прави изживяването специално", добави тя.

Ева Брезалиева изрази надежда, че ще бъде в оптимална форма за началото на турнира, въпреки контузията си.

"Чувствам се добре. Имам леки болки в крака, лекувам се, и мисля, че за европейското първенство ще бъда в топ форма. Ще си покажем съчетанията така, както сме ги тренирали, и се надяваме да се представим добре", коментира гимнастичката.

Старши треньорът на националния отбор индивидуално девойки Кристина Илиева очаква трите българки да бъдат в оптимална форма във Варна.

"Отборът ни ще бъде представен от Сияна Алекова на обръч, Александра Петрова с топка, както и Деа Емилова с бухалки и лента. На Държавното първенство, което завърши вчера, участие взеха Александра Петрова и Деа Емилова. Деа Емилова игра само с бухалки и лента, тъй като след лека контузия подготовката ѝ беше насочена единствено към европейското първенство. Смело мога да кажа, че вече тя е в много добра форма. Александра Петрова също се представи отлично на Държавното първенство. При Сияна Алекова се получи леко здравословно неразположение, поради което се наложи кратко прекъсване на тренировъчния процес - около пет дни. Вече обаче тя отново тренира и съм сигурна, че ще се представи така, както е работила досега, и ще бъде в оптимална форма", каза Илиева.