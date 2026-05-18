Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика

от БНТ
Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

Росина Атанасова
Снимка: Startphoto.bg
43 държави и 106 индивидуални състезателки са заявили участие на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта във Варна. БНТ 3 ще предава пряко състезанията.

Генералният секретар на Българската федерация художествена гимнастика Росина Атанасова обяви на пресконференция днес подробности за шампионата.

"Искам да изкажа огромни благодарности на община Варна, която много силно подкрепи тази организация, както и на Двореца на културата и спорта и, разбира се, абсолютно безценната помощ на Министерството на младежта и спорта за тази организация, тъй като събития в такъв ранг няма как да бъдат възможни без помощта на държавата и на нашите спонсори. Малко статистика, рекорден брой участващи държави - 43 на това Европейско първенство, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, наистина огромно участие на индивидуалните гимнастички, общо до момента 106, като не всички ще вземат участие в индивидуалния многобой, защото в отборите могат да се играят от едно до четири съчетания. Но въпреки всичко, 106 индивидуални гимнастички за Европа, това е една много голяма цифра", каза Атанасова.

"Смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави в сферата на индивидуалното. При ансамблите - рекорден брой участие на ансамбли при жените - 26. Също отдавна не е имало такава цифра при ансамбли жени, ще има дебют на няколко държави в тази дисциплина. Виждаме напоследък такива страни като Румъния, Литва, които вече участват и с ансамбли при жените. Какво е различното и новото? Отново ще видим Русия и Беларус като неутрални атлети. Всъщност само Русия, тъй като Международният олимпийски комитет свали санкции от спортистите на Беларус, така че те ще се участват под техния флаг. Все още единствено Русия остава като представител на неутрални атлети заради продължаващия конфликт в Украйна", допълни Росина Атанасова.

България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените, ансамбъл жени в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

"Ансамбъл жени вече са на лагер във Варна, където заминаха миналата седмица. Подготовката им върви много добре. На последната Европейска купа се видя, че допускат все по-малко грешки, а композициите им са изключително сложни. При чисто изпълнение те безспорно ще бъдат сред медалистите. Пожелаваме им успех и се надяваме да покажат най-доброто от себе си, както и дори по-добро представяне от Европейската купа", каза Атанасова.

"Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка. Изключително важно е това Световно първенство, тъй като първите три отбора при ансамблите и първите три гимнастички при индивидуалното ще спечелят първите квоти за Олимпийските игри 2028. Освен това Световното първенство ще даде насока за основните състезатели, които ще се борят за следващите квоти през 2027 година в Баку. Вече и Световните купи са квалификация за Олимпийските игри - първите две гимнастички в ранглистата от четирите Световни купи през 2026 и 2027 година също ще получат квоти за Олимпиадата", завърши генералният секретар на БФХГ.

