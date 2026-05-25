Никола Цолов: Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми

Никола Цолов определи като предателство решението на стюардите от Гран при на Канада във Формула 2 да го накажат с десет секунди в неделното състезание и да го изпратят извън точките.

Българинът бе санкциониран заради преминаване през шикана на завои 13 и 14 на пистата "Жил Вилньов" при борбата му за позиция с Оливер Гьоте. Цолов получи наказание и в съботния спринт, а то също го изкара от челната десетка.

Публикацията на Цолов в социалните мрежи:

Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми в този момент.

"Резултатите през уикенда бяха решени от наказания за инциденти, а аз поех 100% от вината за всеки един от тях (дори за това, че по време на битка за победата бях ударен при спирачка, от което се завъртях). За другия пилот нямаше наказание. Бях определено най-бърз на пистата, смъкнах се до 16-о място след инцидента и се върнах до четвърто. За съжаление обаче, не успях да спечеля битката в стаичката на стюардите.

"Отказвам да напусна битката и ще се завръщам всеки път по-силен. Това е моята природа. Следваща спирка - Монако.

