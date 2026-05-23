Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Никола Цолов ще стартира от първа редица за Гран при на Канада

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българският пилот на Кампос се класира 4-и в квалификацията за място на старта, но наказанията на Камара и Дън, го изведоха на втора позиция

никола цолов българия
Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал утре, като това стана възможно след наказания за двама пилоти, завършили пред него в квалификацията.

Българският пилот на Кампос се класира 4-и в битката за местата на стартовата решетка, но наказанията на Рафаел Камара (Инвикта) и Алекс Дън (Родин), го изведоха на втора позиция. Така Никола ще е до Лорънс ван Хьопен за старта на основното състезание утре във Формула 2.

Камара и Дън са наказани с по три места назад за спринта и основното състезание заради задържане на свой съперник в хода на квалификацията. Първо беше санкциониран Камара за задържане на Дън, а след това и ирландецът беше наказан, но за задържане на Рафа Виягомес.

Оливър Гьоте загуби най-бързата си обиколка заради катастрофата, която направи на завой №4 и заради която квалификацията беше спряна с червен флаг. Това го праща от 19-о на 21-о място на старта. Тасанапол Интрапувашак също загуби най-добрата си обиколка заради червения флаг, предизвикан от него и отиде от 15-о на 20-о място за старта на двете надпревари този уикенд в Монреал.

#Формула 2 #Никола Цолов

