Съперник изхвърли Никола Цолов на старта в Маями

Никола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями от Формула 2 още в първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

"Българският лъв" направи добро потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка. Българинът бе изпратен в бокса на Кампос Рейсинг и не се завърна на трасето.

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова. Рейс контролът даде летящ рестарт, който обаче доведе до катастрофа на Оливер Гьоте и ново прекъсване.

Дъждовното състезание в Маями бе супер хаотично и дори наложи въвеждането на таймер след третите спирания в бокса - малко над 25 минути за начало на последна обиколка. Правилото бе използвано и последните две бяха драматични, а от тях победител излезе Габриеле Мини, който изпревари Дино Беганович с 0.9 секунди и Рафаел Камара с 2.0 секудни.

Все пак Цолов остана на първата позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Българският пилот на Кампос Рейсинг спечели съботния спринт край "Хард Рок Стейдиъм" във Флорида. Този изход съхрани първата позиция на Цолов, но вече само с по точка пред Мини и Камара. Вчерашният съперник на Цолов - Лорънс Ван Хупен, завърши 11-и днес и остана с девет точки зад българския пилот на Кампос Рейсинг.