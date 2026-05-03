Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Актьорът Петър Димов е починал на 2 май, съобщава Театър “Българска армия” в своята Фейсбук страница.

Петър Димов е роден на 10 октомври 1938 г. в София. Завършва висшето си образование във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ – днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), със специалност актьорско майсторство при професор Кръстьо Мирски.

През 1961-1964 г. работи в Драматичния театър в Плевен, а от 1964 г. е в театъра на Българската армия.

Той е изпълнявал множество роли, сред които граф Алмавива в „Сватбата на Фигаро“ (Пиер дьо Бомарше), Актьора в „На дъното“ (Максим Горки), Шарл в „Мадам Бовари“ (по Гюстав Флобер) и др.

Петър Димов е имал изяви в киното и в телевизията и е получавал награди на национални прегледи на българската драма и театър. Последното му участие в Театър „Българска армия“ е в постановката „Албена“ на режисьора Красимир Спасов (2017-2018) по разказа на българския писател Йордан Йовков.

