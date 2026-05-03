Катастрофа между три коли на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

Към 13:10 часа е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Установено е, че са катастрофирали три леки автомобила.

Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие една от пострадалите – възрастна пътничка – е починала.

Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия.