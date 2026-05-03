Николай Русев с обещаващо начало на сезона в спортното катерене

Българинът завърши 15-и на Световната купа в Кециао след силно представяне в боулдър дисциплината

Снимка: пресслужба БФКА
Слушай новината

Най-добрият български състезател по спортно катерене Николай Русев стартира убедително новия сезон, след като зае 15-о място на първата Световна купа в дисциплината боулдър. Надпреварата се проведе между 1 и 3 май в Кециао, Китай, с участието на 68 жени и 74 мъже от 31 държави.

Русев се представи стабилно още в квалификациите, където записа три топа и една зона, събирайки 84.8 точки, което му отреди 21-ва позиция и място сред най-добрите 24 в полуфиналите. В следващия етап българинът повиши нивото си и с 29.5 точки (три зони) прогресира до 15-ото място в крайното класиране.

При мъжете доминираха японските състезатели, като Сорато Анраку спечели златото, а Томоа Нарасаки завоюва бронза. Межди Шалк от Франция се класира втори. В женската надпревара французойката Зелия Авезу триумфира с първа победа за Световната купа, изпреварвайки двукратната олимпийска шампионка Яня Гарнбрет от Словения с минимална разлика от 0.2 точки. Трета завърши Оушеаниа Макензи от Австралия.

Сезонът продължава с още четири старта от Световната купа в Европа – в Берн, Мадрид, Прага и Инсбрук през май и юни. За Николай Русев предстои и участие на европейското първенство за юноши и девойки в Сукоро, Унгария (11–14 юни), където той ще се състезава за последен път във възрастовата група до 21 години.

#Българска федерация по катерене и алпинизъм #Николай Русев

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
