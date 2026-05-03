Весела Лечева проведе срещи със спортни ръководители в Казахстан

від БНТ
Лечева бе посрещната от кмета на Алмати Дархан Сатибалди

Весела Лечева
Снимка: БТА
Председателят на Българския олимпийски комитет БОК Весела Лечева е на посещение в Алмати (Казахстан), където проведе срещи със спортни ръководители и с кмета на града. Лечева, която е вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба и Българския стрелкови съюз, ще присъства утре и на Световната купа, чийто домакин е най-големият град в Казахстан.

Лечева бе посрещната от кмета на Алмати Дархан Сатибалди, от генералния секретар на стрелковия съюз на Казахстан Олег Почивалов, от олимпийски медалисти и спортни ръководители. Тя разгледа олимпийските съоръжения, които са построени в последните месеци, и които ще приемат Азиатските игри през 2029-а година.

Лечева бе специален гост и на откриването на зала по спортно катерене, която също е част от олимпийския комплекс.

В Алмати олимпийската медалистка по стрелба е заедно с президента на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер.

„Домакините правят огромни инвестиции в спортна инфраструктура и три години преди домакинството на Азиатските игри вече са почти напълно готови. Като млада държава Казахстан вече има сериозна олимпийска история, а домакините са готови да споделят своята методика в редица спортове, в които имат успехи“, коментира Лечева, която е координатор за провеждането на Европейските игри в Истанбул за спортната стрелба.

Следващата седмица Весела Лечева ще бъде в Осиек, Хърватия, където ще се проведе европейското първенство по спортна стрелба.

