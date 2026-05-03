Йоана Илиева спечели бронзов медал на турнир Гран При по фехтовка в Република Корея

Йоана Илиева спечели бронзов медал на сабя на турнира Гран При по фехтовка в Инчон (Република Корея), на който участваха 156 състезателки.

По пътя си до отличието българката постигна четири победи. Първо тя надделя над Софи Лю (САЩ) с 15:6, след това над Сюеи Жао (Китай) с 15:10. На осминафиналите Илиева елиминира световната вицешампионка Зузана Чеслар (Полша) с 15:13, а на четвъртфиналите се наложи над Сара Балзер (Франция) с 15:4.

В спор за място на финала най-добрата българска състезателка загуби от Мая Чембърлейн (САЩ) и завърши на третата позиция в крайното класиране.

32-годишната рускиня Яна Егорян, двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка, взе златото. Тя участва с неутрален статут.