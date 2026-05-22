Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран при на Канада във Формула 2

Българинът ще започне спринта от седма позиция.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Канада във Формула 2, която бе спирана два пъти заради червен флаг. Българският пилот на Кампос Рейсинг ще започне от четвърто място в неделното основно състезание, а в съботния спринт той ще бъде седми.

Цолов бе шести след първия комплект гуми с време 1:22.224 минути, а Рафаел Камара беше лидер с 1:22.025. Всички пилоти се оттеглиха в бокса за смяна на гумите, а след излизането им на трасето Оливер Гьоте удар задна дясна гума в стената и всички бяха прибрани с червен флаг.

При новия рестарт Цолов даваше зелени сектори с най-добри лични времена, но бе спрян отново с червен флаг, този път заради тежък удар на Тасанапол Интрапувашак в стената. Крановете изнесоха болида на тайландеца при спрян часовник, което осигури на всички финални 5:15 минути.

Цолов извлече много от оставащото време и в един момент дори водеше в квалификацията, но в крайна смета се смъкна до четвърто място, втора редица, с време 1:21.734 минути. Победител в надпреварата бе Лорънс ван Хупен от Трайдънт, а Цолов ще започне редом до Алекс Дън от Родин Моторспорт.

