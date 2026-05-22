Девойките на България ще запишат дебютно участие на международния турнир по Ръгби 7 в Загреб

Отборът на България за девойки до 16 години замина за Загреб, където ще запише дебют в международния турнир по Ръгби 7. Новосформираният отбор бе изпратен от председателя на Българската Федерация по ръгби Людмил Димов.

"Зад всяка мечта стоят хора, които вярват, подкрепят и дават шанс на младите да растат и да представят България с чест. Нека пожелаем успех на нашите рози. Една нация. Един отбор. Едно бъдеще", написаха в официалната си страница във Фейсбук от централата.

Участието на селекцията е стъпка по пътя към изграждането на национален отбор на България по Ръгби 7 до 18 години за девойки воден от Николай Кючуков. Тимът ни ще стартира за първи път на турнир от такъв ранг на 23 май, събота.

Българска федерация по ръгби (БФР) продължава развитието на женското ръгби в страната с дългосрочен проект за изграждането на първия национален отбор по ръгби 7 за девойки до 18 години, който да представи България на европейската сцена през 2027 година.

Участието на отбора на турнира в Загреб е част от подготовката за европейското първенство през 2027 година и ключова стъпка в развитието на младите състезателки в международна среда.

"Въпреки че ръгби все още не е сред най-популярните спортове в България, днес проектът вече обединява мотивирани момичета от различни градове в България, треньори, спортни специалисти и хора, които вярват, че спортът изгражда характер, дисциплина и бъдеще. Днес повече от всякога имаме нужда от обществена подкрепа, партньори и медийна ангажираност, за да дадем шанс на тези момичета да се развиват, да носят с гордост националния екип и да представят България достойно на международната сцена", пишат от БФР.

Ръгби 7 е олимпийски спорт, а мисията на Българската федерация е не само изграждането на конкурентоспособен национален отбор, но и популяризирането на играта сред подрастващите момичета, създаването на нови ръгби центрове и устойчивото развитие на женското направление в страната.