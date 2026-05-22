Българските параатлети с впечатляващи успехи и две титли от Гран при в Нотвил

Българските пара атлети записаха отлично представяне на силния международен турнир от сериите Гран при в Нотвил (Швейцария), откъдето си тръгнаха с две първи места и редица лични постижения.

Ружди Ружди отново затвърди статута си на един от най-успешните състезатели в света, след като спечели убедително златото в тласкането на гюле в клас F55. Българинът триумфира с резултат от 12.40 метра и не остави съмнение в превъзходството си над конкуренцията. Двукратният паралимпийски шампион, който има още сребро от Игрите, както и множество световни и европейски титли, продължава да бъде водеща фигура в дисциплината. Той държи и световния рекорд от 12.94 метра, поставен на първенството в Ню Делхи през миналата година. Ружди работи в дългогодишен тандем с треньора Радостин Тодоров – партньорство, което продължава да носи успехи.

Със силно представяне се отличи и Йоанна Михайлова, която завоюва първото място на 400 метра в клас T47 с личен резултат от 60.73 секунди. Ден по-рано тя завърши трета на 200 метра, също с лично постижение – 27.40 секунди. Прогресът на младата българка е очевиден, след като от година работи с утвърдения специалист Евгени Игнатов.

Третият български представител – Стефан Виет – също се представи достойно. В дисциплината хвърляне на диск (клас F53) той подобри личния си резултат до 11.18 метра и зае пето място в крайното класиране. Виет се подготвя под ръководството на Радослав Костов.