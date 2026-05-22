Министърът на спорта инспектира състоянието на спортната болница „Проф. д-р Димитър Шойлев“

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов извърши проверка на Специализираната болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД, като се запозна на място със състоянието на базата и основните предизвикателства пред лечебното заведение.

По време на визитата си той проведе срещи с ръководството и медицинския екип, които представиха сериозните затруднения в работата си. Сред основните проблеми бяха посочени недостигът на финансови средства, амортизираната материална база и необходимостта от обновяване на медицинската апаратура.

Керязов подчерта значимата роля на болницата за българския спорт, като отбеляза, че тя е ключова за лечението и възстановяването както на професионални и млади спортисти, така и на пациенти с травматологични и ортопедични проблеми. В лечебното заведение ежегодно се извършват специализирани прегледи, диагностика, операции и рехабилитация.

"Това е лечебно заведение с дългогодишна история и огромен принос към българския спорт. Видях реалното състояние на болницата и необходимостта от спешна подкрепа. Министерството на младежта и спорта ще работи за намиране на решения за подобряване на условията, модернизиране на базата и гарантиране бъдещето на болницата като водещ център за спортна медицина в България“, заяви министърът.

Очаква се след направената инспекция да бъдат предприети конкретни стъпки за стабилизиране и развитие на лечебното заведение.