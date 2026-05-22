Турският хит от Париж 2024 Юсуф Дикеч пристига в София за Балканската купа по стрелба

Турската мегазвезда в спортната стрелба Юсуф Дикеч ще бъде сред големите имена, които ще участват в Балканската купа по стрелба "Златните момичета“ в София.

Yusuf Dikec from Turkiye showed up with no superhero glasses or tricks, and still made everyone laugh pic.twitter.com/h6ZhVMIrnc — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 19, 2026

Дикеч придоби световна популярност по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където спечели сребърен медал в дисциплината 10 метра въздушен пистолет (смесени отбори). Той се превърна във феномен в социалните мрежи заради необичайно спокойния си стил на стрелба - без характерната тежка екипировка, с ръка в джоба и почти небрежно поведение, което му спечели сравнения с култови екшън герои от филмови поредици и милиони почитатели по света.

След успеха на благотворителния турнир със същото име, столицата отново ще бъде домакин на престижно събитие, организирано от фондация "Златните момичета на България“. В надпреварата ще се включат водещи състезатели от Турция, като делегацията ще бъде водена именно от Дикеч.

Гостуващите стрелци ще бъдат официално посрещнати от директорката на фондацията и европейска шампионка по художествена гимнастика Юлия Байчева. Организаторите подчертават, че турнирът има не само спортно, но и символично значение, като създава мост между различни спортни култури и традиции.

Състезанието ще се проведе на стрелбище "Герена“, като поради засиления международен интерес ще бъде въведен строг пропусквателен режим. До участие ще бъдат допускани единствено състезатели, преминали предварителна регистрация, като крайният срок за българските участници е 22 май.

Надпреварата се организира с подкрепата на Министерството на вътрешните работи, Спортната асоциация на МВР и Синдикалната федерация на МВР, а амбицията е София да се утвърди като важен център за развитието на спортната стрелба в региона.





