Джонатан Нарваес записа трета етапна победа в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)

Джонатан Нарваес от отбора на Обединените арабски емирства записа третата си победа в тазгодишното издание на Обиколката на Италия.

Еквадорецът спечели 11-ия етап от състезанието - 195 километра от Поркари до Киавари, като завърши с време от 4 часа, 33 минути и 43 секунди. Той победи във финален спринт испанеца Енрик Мас от Мовистар, като двамата бяха част от групата бегълци, откъснала се от основната група.

На финалното изкачване 13 километра преди края Мас и Нарваес успяха да се отделят от групата и до финала не позволиха да бъдат застигнати. Еквадорецът обаче бе много по-свеж в заключителните метри и не позволи на своя испански съперник да го победи. Така Нарваес става първият колоездач с три победи в тазгодишното Джиро д'Италия, като пресече първи финалната линия още в четвъртия и в осмия етап.

Третото място, с изоставане от 11 секунди, зае Диего Улиси от Астана. Италианецът победи във финален спринт австралиеца Крис Харпър (Пинарело) и руснака Александър Власов (Ред Бул-Бора-Хансгрое).

Претендентите за генерално класиране не проявиха никакви амбиции към етапната победа в днешния ден и със спокойно каране пристигнаха на 3:24 минути закъснение на финала в Киавари.

Така розовата фланелка остава на гърба на португалеца Афонсо Еулалио от Бахрейн-Викториъс. Той има преднина от 27 секунди пред датчанина Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и 1:57 минути пред нидерландеца Таймен Аренсман (Инеос).

Вингегор запазва синята фланелка за лидер при катерачите, докато цикламеното трико, давана на водача в класирането по точки, остава при французина Пол Мание от Соудал Куик-Степ.

В четвъртък е 12-ия етап от Джирото - 175 равнинни километра от Империя до Нови Лигуре.

