БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емоционален видеоклип към химна на световното за спортисти със синдром на Даун в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Криско, Мария Илиева и Любо Киров обединяват гласове в послание за приемане и вдъхновение

емоционален видеоклип химна световното спортисти синдром даун софия
Снимка: БТА
Слушай новината

Официалният химн на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София, вече има и своя видеоклип. Проектът „ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС / YOU ARE PART OF US“ беше представен с въздействащо видео, носещо силно послание за приемане, подкрепа и увереност.

Песента събира популярните български изпълнители Криско, Мария Илиева и Любо Киров, които застават зад каузата в подкрепа на спортистите със синдром на Даун. Композитор на музиката е Алекс Нушев, а текстът е дело на Валя Нушева и Криско.

Видеоклипът е реализиран по идея на Мария Иванова и Ралица Аджиларска, които са и режисьори и продуценти на проекта. Той акцентира върху мечтите, смелостта и правото на всеки да бъде видян и оценен.

"Искам да блестя. Искам да ме види света колко много на високо ще стигна!“ – гласи част от вдъхновяващото послание на песента.

България ще бъде домакин на Световното първенство от 13 до 19 юни 2026 година, като в София се очакват над 400 атлети от 23 държави. Състезанията ще се проведат в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Посланици на шампионата са Карлос Насар и Григор Димитров, а лица на гимнастическите дисциплини са Боряна Калейн и Красимир Дунев.

Организаторите от Федерацията по адаптирана физическа активност подчертават, че събитието има не само спортен, но и социален характер - да обедини обществото в подкрепа на хората със синдром на Даун и да даде видимост на техните възможности и успехи.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
1
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
2
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Още

Спортни новини 21.05.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.05.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.05.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.05.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 20.05.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.05.2026 г., 20:50 ч.
Джонатан Нарваес записа трета етапна победа в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук) Джонатан Нарваес записа трета етапна победа в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)
Чете се за: 02:25 мин.
Спортни новини 20.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.05.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ