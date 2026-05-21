Емоционален видеоклип към химна на световното за спортисти със синдром на Даун в София

Официалният химн на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София, вече има и своя видеоклип. Проектът „ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС / YOU ARE PART OF US“ беше представен с въздействащо видео, носещо силно послание за приемане, подкрепа и увереност.

Песента събира популярните български изпълнители Криско, Мария Илиева и Любо Киров, които застават зад каузата в подкрепа на спортистите със синдром на Даун. Композитор на музиката е Алекс Нушев, а текстът е дело на Валя Нушева и Криско.

Видеоклипът е реализиран по идея на Мария Иванова и Ралица Аджиларска, които са и режисьори и продуценти на проекта. Той акцентира върху мечтите, смелостта и правото на всеки да бъде видян и оценен.

"Искам да блестя. Искам да ме види света колко много на високо ще стигна!“ – гласи част от вдъхновяващото послание на песента.

България ще бъде домакин на Световното първенство от 13 до 19 юни 2026 година, като в София се очакват над 400 атлети от 23 държави. Състезанията ще се проведат в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Посланици на шампионата са Карлос Насар и Григор Димитров, а лица на гимнастическите дисциплини са Боряна Калейн и Красимир Дунев.

Организаторите от Федерацията по адаптирана физическа активност подчертават, че събитието има не само спортен, но и социален характер - да обедини обществото в подкрепа на хората със синдром на Даун и да даде видимост на техните възможности и успехи.