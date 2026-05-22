Спортът и образованието се срещат в нова програма на МОН с участието на спортни клубове

Инициативата "От висше образование към заетост“ свързва академичната подготовка с практиката чрез примери като младия учен и състезател Александър Илиев

Спортът и образованието все по-ясно се утвърждават като взаимно допълващи се сфери в изграждането на младите специалисти. Именно върху тази връзка стъпва програмата на Министерството на образованието и науката „От висше образование към заетост“, в която партньори са различни институции, включително спортни клубове.

Инициативата има за цел да създаде устойчива връзка между академичното обучение и реализацията на пазара на труда, като обединява университети, научни организации, неправителствени структури и спортни организации. Един от най-интересните акценти в програмата е включването на спортни клубове като активен фактор в изграждането на умения и ценности у младите хора.

Пример за това е клубът Таекуондо Фитнес НСА и неговият състезател Александър Илиев, който успешно съчетава спортната си кариера с научна и академична дейност. 24-годишният Илиев е завършил физика в Техническия университет в Мюнхен и продължава обучението си в специалност „Спортен бизнес“ в УНСС.

"Таекуондото ме научи на дисциплина и постоянство – качества, които ми помагат и в науката“, споделя той. По думите му спортът не е отделна част от живота му, а основа, която влияе върху мисленето и работата му.

Освен активен състезател, Илиев има сериозни постижения в научната сфера. Проектът му за премахване на радиоактивни отпадъци от реки е отличен от Българското ядрено дружество, а в момента той работи в Българската академия на науките. Там се занимава с разработки в области като холография, интерферометрия и фотонни системи, както и с моделиране на флуидни процеси.

Част от изследванията му имат потенциално приложение в медицината – чрез анализ на кръвни клетки и разработване на софтуер за диагностика на заболявания.

Паралелно с научната си дейност, Илиев участва активно и в развитието на спортния клуб, като работи по дигитализацията на процесите и управлението на данни. Според него модерният спорт изисква ефективна организация и технологични решения.

"Спортът и науката не са отделни светове. Те се допълват чрез логика, стратегия и постоянство“, казва още той.

Историята му е показателна за целите на програмата – да създаде среда, в която знанието, спортът и професионалната реализация вървят ръка за ръка. Инициативата на МОН демонстрира как чрез подобни партньорства може да се изгради нов модел за развитие на младите хора в България.

