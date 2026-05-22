Сестри Стоеви стартират азиатско турне със силни турнири в Сингапур и Индонезия

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева ще вземат участие в два престижни турнира от календара на Световния тур по бадминтон в Азия - в Сингапур и Индонезия.

Българките завършиха успешно своята подготовка, като в продължение на две седмици проведоха спаринги с представители на Индия и Сърбия. Заедно със своя треньор Петя Неделчева-Хранова те отпътуват по-късно днес за азиатската си серия от състезания.

Първият турнир е от категорията "HSBC BWF World Tour Super 750“ и ще се проведе в Сингапур в периода 26–31 май с награден фонд от 1 милион долара. В първия кръг поставените под номер 8 в схемата Стоеви ще се изправят срещу Ин-Хуей Хсу и Юн Ли от Тайван.

След това сестрите ще продължат участието си на още по-престижната надпревара „HSBC BWF World Tour Super 1000“ в Джакарта, Индонезия (2–7 юни), където наградният фонд възлиза на 1 450 000 долара. Жребият за турнира все още не е изтеглен.

В момента Стефани и Габриела Стоеви заемат 10-о място в световната ранглиста и ще се стремят към силно представяне срещу най-добрите двойки в света.