Иван Банчев с историческо пето място на европейското първенство в Анталия

Иван Банчев записа най-доброто индивидуално класиране за български състезател през XXI век на Европейско първенство по стрелба с лък на открито, след като завърши на престижното пето място в Анталия.

Пътят на национала до челната позиция бе изпълнен с обрати и силни съперници. В квалификациите Банчев се нареди едва 51-ви, но в елиминациите демонстрира отлична форма и характер. В първия си двубой той надделя над финландеца Маркус Никанен с 6:4, а след това се справи и със словенеца Жига Равникар със същия резултат. Именно тази победа гарантира на България квота за Европейските игри в Истанбул догодина.

В следващите кръгове Банчев продължи силната си серия – елиминира британеца Патрик Хюстън и испанеца Диего Конде Колар, като последният двубой бе решен след бараж. В четвъртфиналите българинът се изправи срещу олимпийския медалист от Токио Мауро Несполи и отстъпи достойно с 4:6 след изключително оспорван мач.

Отборно при мъжете в дисциплината рекърв България, в състав Атанас Петров, Иван Банчев и Станислав Стамов, зае 16-о място. Индивидуално Стамов завърши 44-ти, а Петров – 80-ти.

При жените Рая Иванова впечатли с представянето си, като постигна първа победа при жените на европейско първенство, преди да отпадне във втория кръг и да се нареди на 49-о място. Мартина Иванова завърши 60-та, а Мария Павлова – 66-та. Българският тим при жените зае 17-а позиция.

Смесеният отбор на България в състав Иван Банчев и Рая Иванова също се представи на ниво, като завърши на девето място от общо 30 състава.

Успехите в Анталия бяха допълнени и с важна новина за българската стрелба с лък. По време на конгреса на европейската федерация страната ни получи домакинството на Европейското първенство на закрито през 2029 година – признание за добрата организация на шампионата в Пловдив по-рано тази година.