София приема международния турнир Sofia International Open по снукър

47 състезатели от осем държави ще се включат в надпреварата в Националната снукър академия

Българската снукър федерация обяви началото на международния турнир Sofia International Open, който ще се проведе от 23 до 25 май в Националната снукър академия в столицата.

Събитието е поредният престижен турнир от международния календар, организиран у нас със съдействието на Столична община. Само преди няколко месеца федерацията проведе успешно и Световното първенство във всички възрастови групи, а България вече традиционно е домакин и на турнири от веригата Q-Tour.

В тазгодишното издание на Sofia International Open ще участват 47 състезатели от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украйна и Ирландия. Те ще бъдат разпределени в 12 групи, като срещите ще се играят във формат "3 от 5 фрейма“.

Организаторите са определили и официален дрескод за участниците - риза, елече, панталон и официални обувки, като носенето на вратовръзка или папионка не е задължително.

Турнирът стартира в 10:00 часа на 23 май, а входът за зрители и медии ще бъде свободен, което дава възможност на феновете на снукъра да се насладят отблизо на срещите от надпреварата.

