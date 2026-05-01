Никола Цолов с полпозишън в спринта в Маями

Българският пилот на Кампос Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки.

Никола Цолов завърши на десета позиция в квалификацията за старта от Формула 2 в Маями и ще потегли от полпозишън в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка. Българският пилот на Кампос Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със седем повече от Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен.

Уикендът в Маями не започна по най-добрия начин за Цолов, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем. Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня.

В крайна сметка българинът записа време от 1:40.265 минути, което му отреди десетото място — позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание. Надпреварата е насрочена за 17:00 часа българско време, като Цолов ще стартира редом до Ван Хьопен на първа редица.

Най-бърз в квалификацията бе Куш Майни, който записа 1:39.888 минути и ще потегли от полпозишън в основното състезание в неделя. До него на първа редица ще застане Камара.

