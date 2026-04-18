Димитър Гайдов: Никола Цолов има потенциала да завърши сезона в топ 3

Треньорът, а днес и съотборник на Никола Цолов - Димитър Гайдов, говори пред БНТ за изживяването "Еко 12 часа на България", което се провежда днес в Хасково. Финалът на надпреварата може да проследите на живо по БНТ 3 от 22:15 часа.

„До момента всичко върви добре, но все пак, много внимаваме, защото това са дълги състезания и винаги има непредвидени обстоятелства. Опитваме се да останем максимално концентрирани и да не правим грешки“, сподели Гайдов пред БНТ.

Той коментира и представянето на Никола Цолов.

„Никола е супер свеж. За него това не е огромно предизвикателство, въпреки че натоварването е доста по-различно в сравнение с неговата състезателна кола. Всички сме тук да се състезаваме и наслаждаваме, но победата си остава най-важното нещо“, добави Гайдов.

Треньорът коментира и участието на Цолов във Формула 2 до момента през сезона и предстоящите състезания в Маями и Монреал.

„Това са нови състезания за Формула 2. Надявам се, че той (Никола Цолов) ще се адаптира много бързо, по принцип той е много адаптивен и бързо свиква с новите трасета. Надявам се настройките на колата да бъдат подходящи и Никола да бъде много бърз. Със сигурност има потенциал (да бъде в тройката в сезона във Формула 2). Това е много равен шампионат и много често се сменя подреждането между пилотите. Но, Никола Цолов има всички шансове да бъде в Топ 3“, завърши Гайдов.

