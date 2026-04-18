Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции

Подготовката за гласуването в Турция. След решението за ограничаване на изборните секции зад граница, секциите там са само 27. Това е с шест пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години.

В училище в квартал "Есенюрт" в Истанбул е една от 7-те секции, които отварят врати утре. Днес тече подготовката на изборните помещения. За първи път екип на БНТ не беше допуснат да снима подготовката на изборното помещение, тестването на машината и приемането на изборните книжа. Това стана след решение на секционната избирателна комисия. Тук тя е от 9 души, както и във всички секции в Истанбул.

Увеличаването на броя на секционните комисии трябва да спомогне за натовареността на тези избирателни секции в утрешния ден заради по-малкия брой. 168 секции бяха открити в Турция на парламентарния вот през 2024 година, сега те са 27 на територията на цялата страна. В Истанбул има 7 секции на шест локации – 2 в Генералното консулство, където няма да има възможност да се гласува с машина и 5 в различни точки на града, където хората ще могат да гласуват и с машина, и с хартиени бюлетини.

Денят за размисъл тече нормално, не се виждат традиционните предизборни плакати, които са разпръснати из кварталите, където концентрирано има изселници от България, не се забелязват и никакви нарушения на Изборния кодекс към този момент.

Васил Вълчев, генерален консул на България в Истанбул: "Ние сме взели мерки да образуваме секциите, да предложим по-скоро да бъдат образувани секциите на ЦИК на много обективни принципи, така че да няма спекулации как точно са подбрани местата, отново повтарям на много ограничения брой (секции). И тези принципи са броят на заявленията, които са подали нашите избиратели, териториалното разпределение на българските общности, които ни е много добре известна, разбира се, на място и третият е броят на гласувалите избиратели на предишните избори."

Дали по-малкият брой секции ще се отрази и на по-малък брой гласували в Турция предстои да разберем. Очакванията са за дълги опашки пред избирателните секции, но не и по-висока избирателна активност.

