Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Спешно се наложи да бъдат отпечатани нови над 300 хиляди бюлетини за Добрич и Шумен. Причината – установени разминавания в номерацията на някои от кочаните с бюлетините и петна от мастило върху хартията. Часове преди изборите на места отново има проблеми с отказали се членове на секционни избирателни комисии.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Печатницата в Плевен, в която са отпечатани тези бюлетини - очакваме становище на печатницата на БНБ на какво се дължи този проблем. За съжаление, отдавна не е имало, и тази печатница не за първи път печата и затова е изненадващо защо са се получили тези неща, но важното е, че сме взели своевременно мерки да се отпечатат изцяло нови бюлетини, изцяло нов печат в печатница на БНБ, които са транспортирани за Шумен в момента се транспортират, така че важното е изборите да бъдат произведени както трябва, пък ще изясняваме след това. Има информация например, от РИК-Благоевград. Всъщност се спазват изискванията на Изборния кодекс и решението на ЦИК и се депозират искания от членовете на СИК-овете, подписани от тях, да бъдат заменени. Което никак не е добра практика, защото тези членове на СИК са обучени и замяната им вчера или онзи ден не е добра практика. Не зная защо се случва това и защо се прави от парламентарно представените партии, защото това е по тяхно искане. Но след като е спазен закона, няма как да противодействаме. Молим да се преустановят смените на членове на СИК-ове."

#дефектни бюлетини #смяна на членове на СИК #преди изборите #Росица Матева #цик

