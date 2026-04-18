Преди изборите: Върнаха дефектни бюлетини от област Добрич

Дефектни бюлетини от област Добрич вече са върнати.
Късно снощи е доставена нова партида от 150 000 бюлетини от печатницата на БНБ, като от Районната избирателна комисия се надяват този път да няма проблеми.
В момента тече раздаването им на представителите на секционните избирателни комисии. За грешките в първата партида са сигнализирали общинските администрации още в четвъртък.
Цонка Велкова, председател на РИК - Добрич: Установяват грешки в номерата, давам пример: един кочан започва от 1 и трябва да завърши на 100. Тези кочани се описват и когато установяват, че завършва на 102, общинските администрации изброяват ръчно. Започнахме да преглеждаме щателно, съвместно с колеги от Районната комисия - имаше бюлетини, които в отрязъците нямаше никакъв номер. Имаше бюлетини в които имаше наченки на номер в отрязъците. Имаше и обратни хипотези. В случая контролните функции, които са по отпечатване на тези ценни книжа, са на Централната избирателна комисия и на Министерство на финансите."