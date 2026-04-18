Преди изборите: Върнаха дефектни бюлетини от област Добрич

Дефектни бюлетини от област Добрич вече са върнати.

Късно снощи е доставена нова партида от 150 000 бюлетини от печатницата на БНБ, като от Районната избирателна комисия се надяват този път да няма проблеми.

В момента тече раздаването им на представителите на секционните избирателни комисии. За грешките в първата партида са сигнализирали общинските администрации още в четвъртък.