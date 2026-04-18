Първи конвой танкери премина през Ормузкия проток, Иран обаче възстановява "строгия контрол"

Седем седмици след затварянето на Ормузкия проток заради конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, сайтовете за проследяване на морския трафик отбелязаха първото преминаване през ключовия воден път на конвой от танкери. Преди минути обаче от Иран дойдоха съобщения, че Иран възстановява "строгия контрол" над протока в отговор на продължаващата американска блокада на иранските пристанища и отменя отварянето. Съединените щати и Иран може би ще продължат и през уикенда преговорите за прекратяване на конфликта. Напрежението обаче остава. Остават сравнително високи и цените на петрола. Референтният сорт "Брент" тази сутрин се търгуваше на нива от малко над 92 долара за барел.

Първите петролни и газови танкери преминаха Ормузкия проток тази сутрин, но трафикът през ключовия воден път засега остава минимален заради опасения за безопасността на корабоплаването. Американският президент Доналд Тръмп каза пред журналисти на борда на "Ер Форс" 1, че има "някои много добри новини" относно Иран, но не даде подробности. Според Тръмп, Вашингтон и Техеран продължават да преговарят преди очакваното изтичане в сряда на двуседмичното споразумение за спиране на огъня. Размяната на заплахи между двете страни обаче не стихва.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Преговаряме през уикенда. Може би няма да удължа прекратяването на огъня. Имаме и блокадата и, за съжаление, ще трябва да започнем отново да хвърляме бомби."

Заявката на Тръмп, че планира да продължи с блокадата на корабоплаването от и до иранските пристанища до сключването на сделка за траен мир предизвика ответна реакция от страна на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф.

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ: "При продължаване на блокадата Ормузкият проток няма да остане отворен."

По-рано американският президент отрече информация на изданието "Аксиос", че Съединените щати и Иран обсъждат възможността за освобождаване на замразени средства на Иран на стойност 20 милиарда долара в замяна на прехвърлянето на обогатения му уран в Съединените щати. "Няма да се разменят пари по никакъв начин и под никаква форма," каза Тръмп. Техеран пък отрече изобщо да води преговори за прехвърляне на запасите си от обогатен уран.

Есмаил Багаей, говорител на Министерството на външните работи на Иран: "Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлян никъде. Прехвърлянето на обогатения уран на Иран в САЩ никога не е било дискутирано по време на преговорите."

Иранската ядрена програма остава основен прeпъни камък в хода на преговорите, но има съобщения, че двете страни напредват в изработването на меморандум за разбирателство от три страници. Пакистански източник близък до хода на преговорите заяви пред Ройтерс, че след подписването на меморандума в рамките на 60 дни ще бъде подписано и по-широко мирно споразумение.