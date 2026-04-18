Преговорите между САЩ и Иран продължават през уикенда
Блокадата на иранските пристанища остава до споразумение
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната с Иран ще продължат през почивните дни, но заплаши, че може да не удължи примирието след изтичането му в сряда, ако дотогава няма сделка за траен мир.
Тръмп потвърди още веднъж, че блокадата на иранските пристанища ще остане в сила до сключването на споразумение, въпреки заплахите на Иран, че отново ще затвори Ормузкия проток.
- Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане на споразумение с Техеран, заяви Тръмп
Той отрече информацията на "Аксиос", че Съединените щати и Иран обсъждат възможността за освобождаване на замразени ирански активи на стойност 20 милиарда долара в замяна на прехвърлянето на обогатения уран във Вашингтон.
Техеран няма да получи никакви пари като част от споразумението за прекратяване на войната, добави Тръмп.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Получихме някои много добри новини преди 20 минути. Изглежда нещата в Близкия изток с Иран вървят много добре. Ще знаем след известно време. Преговаряме през уикенда. Може би няма да удължа прекратяването на огъня. Имаме и блокадата и, за съжаление, ще трябва да започнем отново да хвърляме бомби."