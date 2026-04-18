Преговорите между САЩ и Иран продължават през уикенда

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната с Иран ще продължат през почивните дни, но заплаши, че може да не удължи примирието след изтичането му в сряда, ако дотогава няма сделка за траен мир.

Тръмп потвърди още веднъж, че блокадата на иранските пристанища ще остане в сила до сключването на споразумение, въпреки заплахите на Иран, че отново ще затвори Ормузкия проток.

Той отрече информацията на "Аксиос", че Съединените щати и Иран обсъждат възможността за освобождаване на замразени ирански активи на стойност 20 милиарда долара в замяна на прехвърлянето на обогатения уран във Вашингтон.

Техеран няма да получи никакви пари като част от споразумението за прекратяване на войната, добави Тръмп.