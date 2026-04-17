БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане на споразумение с Техеран, заяви Тръмп

Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Запази

Повече от десет страни вече са предложили участие в многонационална „мирна и отбранителна" мисия.

Слушай новината

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че ключовият Ормузки проток е напълно отворен за търговски кораби през оставащото време на примирието в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп посочи, че протокът е отворен, но военноморската блокада остава в пълна сила за Иран до постигането на споразумение с Техеран. Повече от десет страни вече са предложили участие в многонационална „мирна и отбранителна" мисия. Тя е водена от Лондон и Париж за гарантиране сигурността на плаването през Ормузкия проток стана, ясно след форум в Париж.

Иран заяви, е Ормузкия проток е напълно отворен за търговски кораби, които могат да преминават по определен маршрут и в координация с Революционната гвардия. Техеран уточни, че протокът остава затворен за военни кораби. 10-дневното прекратяване на огъня в Ливан влезе в сила от снощи, паузата в сраженията между Съединените щати и Иран приключва на 22-ри април. Според Тръмп Техеран се е съгласил никога да не блокира отново Ормузкия проток и е започнал разминиране на морския път с помощта на Съединените щати.

Лидерите на 49 „невоюващи" в Иран държави обсъдиха днес в Париж сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток след трайно прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран. Съпредседатели на форума са френският президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, повечето участници се включиха дистанционно.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Ще ускорим усилията за планиране, които вече започнахме, в координация с Великобритания, за неутрална мисия, напълно различна от участниците в конфликта, за да гарантираме безопасността на търговските кораби, преминаващи през Персийския залив.“

Киър Стармър - премиер на Великобритания: „Ще продължим със среща за военно планиране в Лондон следващата седмица, където ще обявим повече подробности за състава на мисията, а над дузина държави вече са предложили да предоставят ресурси.“

Съединените щати не бяха поканени в Париж като страна в конфликта в Иран.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Нашето участие може да се състои в разминиране и морско разузнаване. Ще участваме и в дискусии по военно планиране и бихме искали участие по възможност и на Съединените щати. Вярваме, че това участие е желателно."

Джорджа Мелони, премиер на Италия: "Италия е готова да предостави свои военноморски части, очевидно при одобрение от парламента, съгласно нашата Конституция.“

От началото на войната в Иран в края на февруари, едва няколко кораба успяха да преминат през Ормузкия проток, при над 130 на ден преди конфликта. Възстановяването на пълната и постоянна свобода на плаването през Ормузкия проток е спешен и споделен приоритет, заяви председателят на Еврокомисията фон дер Лайен. Върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас изтъкна, че всяка схема за платено преминаване през Ормуз ще създаде опасен прецедент за глобалните морски пътища.

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ