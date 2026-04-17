БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

След влизането в сила на примирието между Израел и Ливан: Хиляди ливанци се връщат по домовете си

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
По света
Запази

Хизбула предупреди, че "пръстите на бойците остават на спусъка", в случай че примирието бъде нарушено

Слушай новината

Хиляди ливанци започнаха да се завръщат по домовете си, след като в полунощ влезе в сила 10-дневното примирие. То беше обявено от американския президент Доналд Тръмп. Лидерите на Израел и Ливан приветстваха прекратяването на огъня. Подкрепяната от Иран групировка Хизбула, обаче, предупреди, че "пръстите на бойците остават на спусъка", в случай че примирието бъде нарушено.

Със стрелба във въздуха и фойерверки в ливанската столица започна прекратяването на огъня.

А сутринта, основните пътища на Ливан вече бяха блокирани от колони от автомобили на разселени ливанци, които започнаха да се връщат по домовете си.

Джафар, жител на Бейрут: "Не мога да опиша какво чувствам. Да, много съм щастлив, но цената е огромна. Домовете ни са разрушени. Много хора загинаха. Изгубихме много."

След телефонни разговори с американския президент, лидерите на Израел и Ливан се съгласиха до 26 април да не предприемат настъпателни военни действия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че ще имаме споразумение между Израел и Ливан и те ще се погрижат за Хизбула. В момента ще работят срещу Хизбула."

Конфликтът ескалира заради ликвидирането на иранския аятолах Хаменей. Тогава Хизбула демонстрира лоялността си към Техеран с въздушни удари срещу Израел. За 6 седмици са загинали около 2 200 ливанци. Разселените са над 2 милиона.

Израелските власти съобщават, че при атаките на Хизбула са загинали двама цивилни и 13 израелски войници. В Израел реагираха предпазливо на примирието.

"Нито в живота, нито по света можеш да сключиш мир с враговете си. Трябва да продължим да се борим срещу враговете си, докато ги победим."

Хизбула не участва в договарянето на примирието, но настоя то да е "цялостно спиране на огъня" и да не се допуска "свободно движение на израелските сили".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече прекратяването на огъня „историческа“ възможност за мир, но отказа да изтегли израелските войски от Южен Ливан. Сега там има 5 израелски дивизии.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Оставаме в Ливан в разширената зона за сигурност. Тя е широка десет километра. Там сме, няма да си тръгнем. Това ни позволява, първо, да спрем опасността от нахлуване на наша територия, и второ - да предотвратим директен противотанков огън."

Израелски медии, обаче, съобщават, че новината за примирието е изненадала членове на израелския кабинет. Израелският премиер Нетаняху свикал кабинета по сигурност пет минути преди американският президент да обяви прeкратяването на огъня

Според изтекла информация от заседанието, прекратяването на огъня не е било предложено за гласуване.

Израел настоява и за пълното разоръжаване на Хизбула. Условие, което на този етап Ливан не може да изпълни. Американският президент съобщи, че е поканил лидерите на Ливан и Израел "след седмица-две" в Белия дом, но очакванията тогава да бъде постигнат пробив са минимални.

#10-дневно примирие #Ливан-Израел #очаквания

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ