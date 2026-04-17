Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив

Пожар унищожи десетки коли в автоморга близо до Околовръстното шосе на Пловдив. Огънят тръгнал от запалени сухи треви в съседство. Потрадали хора няма, но едно от кучетата пазачи на обекта е загинало в пламъците. Нанесени са и сериозни материални щети.

Гъст черен дим обгърна южната индустриална зона на Пловдив по обед. Осем екипа на пожарната и доброволци се отзовават в засегнатата морга за стари автомобили.

старши комисар Васил Димов, директор на РЗ ПБЗН – Пловдив: "На практика колегите, когато идват, пожарът е навлязъл изцяло в автоморгата. Имало е възпламеняване, по-скоро това е свързано с гумите на автомобилите."

На място пристига и подвижна лаборатория за замерване замърсяването на въздуха.

старши комисар Васил Димов, директор на РЗ ПБЗН – Пловдив: "Първоначално имаше много сериозно обилно задимяване да сме сигурни, че няма вредности, няма установени такива извън района на обекта."

Пламъците тръгнали от разчистването на терен в съседство.

Стефан Замярски, потърпевш: "Комшията запалил сухи треви. Той каза и на полицията, че е запалил суха трева и оттам дойде всичко. Милион пъти съм говорил с него, той сее там три корена домати, тръгна да пали тревата да може да си копа там с лопатата, да може да си насее доматите."

Щетите в автоморгата са огромни. В пожара смъртта си намира и едно от кучетата пазачи.

Стефан Замярски, потърпевш: "За мен е всичко това, за мен е всичко това. Над 100 коли са... всичко, мотокар, къща, всичко, аз тук от понеделник до петък живея тук."

Заради горенето на синтетични материали, масла и горива районът остана под наблюдение.

Снимки: БНТ-Пловдив