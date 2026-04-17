Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре

Снимка: БГНЕС/Архив
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В следобедните часове над западната част на страната се очаква купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22°, в София – около 20°, по-ниски по Черноморието – от 13 до 16°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще се усложни. Вятърът ще бъде от север-североизток, умерен до силен, и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10°, в София около 7°, а максималните – между 15 и 20°, в София – около 17°, по Черноморието – 14 - 15°. Ще има купесто-дъждовна облачност, като отначало – в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони на страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки.

В планинските райони явленията ще са по-значителни и на много места валежите ще са интензивни и с гръмотевици, най-вече в масивите на Югозападна България. Над около 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток.

В неделя преди обяд на отделни места в югоизточната половина на страната ще превалява дъжд, но след обяд ще е предимно слънчево. През следващата седмица ще има чести валежи с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Повишава се вероятността за интензивни явления и градушки, главно в Южна България, а за локални значителни количества – на повече места в страната към сряда - четвъртък.

