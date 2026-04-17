Министър Трайков: Цената на тока ще остане поносима

Енергийният сектор търси решения за стабилност на системата
Цената на електроенергията, която ще се определи от енергийния регулатор ще бъде поносима за крайните потребители. Това очаква служебният министър Трайчо Трайков. Той коментира още цената на горивата и природния газ.
Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "За договора от Азербайджан, там петролната компонента се изчислява между 6 и 9 месеца назад. Така че има още месеци, докато се стигне до отразяването на значителното поскъпване. Цените поскъпнаха рязко на петрола в началото на март. Тоест, ако сложите 6 и 9 месеца, това означава септември и декември, когато ще се усети. България е една от само 4 страни в Европейския съюз, която произвеждаме повече горива от всякакъв тип, от колкото имаме нужда за местния пазар."
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов проведоха работна среща с ръководствата на Електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания, Комисията за енергийно и водно регулиране и Фонд "Сигурност на електроенергийната система". На фокус бяха решения за поддържане на баланса в енергийната система и гарантиране на сигурността ѝ при запазване на стабилни условия за крайните потребители, посочват от ресорното министерство.
Набелязани бяха възможните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия в контекста на нарастващата динамика на енергийния пазар, предвид бързия ръст на инсталираните и присъединени възобновяеми източници, се уточнява в съобщението.