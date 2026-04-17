Дълбоки дупки и липса на ремонт: предизвикателствата пред шофьори в Южната промишлена зона във Варна

Пътни участъци в Южната промишлена зона на Варна са осеяни с дълбоки дупки и не са ремонтирани от години. За това сигнализираха зрители на "Денят започва". Възмутените шофьори казват, че чупят автомобилите си и непрекъснато се притесняват от пътни инциденти.

Зоната около Аспарухов мост, където са разположени десетки фирми, е силно натоварена, но инфраструктурата е силно амортизирана. При дъжд в участъка се образуват големи локви, а на места почти липсва асфалт, което допълнително затруднява движението.

Хората, които работят в района, определят трасето като „офроуд“ зона и посочват, че ремонт е извършван само веднъж за последните около 25 години. По думите им бизнесът в района дори е принуден частично сам да поддържа пътя, тъй като институционални ремонти липсват.

От община Варна посочват, че в момента се изпълнява проект за основен ремонт на част от пътната мрежа в Южната промишлена зона, но той не обхваща конкретните компрометирани участъци. За тях предстои оглед от районната администрация, като при наличие на средства може да бъде извършен текущ ремонт на най-увредените части.

Местни работещи обаче смятат, че текущите ремонти не са достатъчни и настояват за цялостно обновяване на настилката. В противен случай част от тях заявяват готовност да предприемат собствени действия по запълване на дупките, въпреки риска от санкции.