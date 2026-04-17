БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 05:25 мин.
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дълбоки дупки и липса на ремонт: предизвикателствата пред шофьори в Южната промишлена зона във Варна

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Бизнесите в района са принудени частично сами да поддържат пътя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пътни участъци в Южната промишлена зона на Варна са осеяни с дълбоки дупки и не са ремонтирани от години. За това сигнализираха зрители на "Денят започва". Възмутените шофьори казват, че чупят автомобилите си и непрекъснато се притесняват от пътни инциденти.

Зоната около Аспарухов мост, където са разположени десетки фирми, е силно натоварена, но инфраструктурата е силно амортизирана. При дъжд в участъка се образуват големи локви, а на места почти липсва асфалт, което допълнително затруднява движението.

Хората, които работят в района, определят трасето като „офроуд“ зона и посочват, че ремонт е извършван само веднъж за последните около 25 години. По думите им бизнесът в района дори е принуден частично сам да поддържа пътя, тъй като институционални ремонти липсват.

От община Варна посочват, че в момента се изпълнява проект за основен ремонт на част от пътната мрежа в Южната промишлена зона, но той не обхваща конкретните компрометирани участъци. За тях предстои оглед от районната администрация, като при наличие на средства може да бъде извършен текущ ремонт на най-увредените части.

Местни работещи обаче смятат, че текущите ремонти не са достатъчни и настояват за цялостно обновяване на настилката. В противен случай част от тях заявяват готовност да предприемат собствени действия по запълване на дупките, въпреки риска от санкции.

#Южната промишлена зона #пътни инциденти #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Регионални

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ