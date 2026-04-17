Масирана руска атака в Украйна: Свидетелства от мястото на ударите

През последните дни върху Одеса и Одеския регион бяха нанесени въздушни нападения, включително в сряда срещу четвъртък – по време на едни от най-интензивните удари. По това време там е била българска делегация, в която е участвал и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Делегацията е била в региона по важна инициатива, свързана с българската общност там, която, както е известно, е многобройна. По официални данни българите в Одеска област са над 150 хиляди, а вероятно и повече.

Кирил Вълчев - генерален директор на Българската телеграфна агенция: "През предишната нощ в Одеса са били обявени три въздушни тревоги. Първата – около един часа след полунощ. Ситуацията се е развила толкова внезапно, че хората не са имали достатъчно време да се насочат към бомбоубежищата. Виждали са дронове, прелитащи в редица, както и действия на противовъздушната отбрана в опит да бъдат свалени."

