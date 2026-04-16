Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в Украйна

По света
Снимка: БТА
Българска делегация преживя руската въздушна атака в Одеса. Сънародниците ни бяха там заради откриването на паметна плоча на Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария. Сред участниците в събитието беше и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

По думите му групата вече се намира на около два часа път извън Одеса. Той разказа, че през нощта след полунощ са били обявени три въздушни тревоги, като от мястото на престоя им са се виждали червени светлини от преминаващи дронове. По-късно са се чули и силни взривове в близост до хотела, който е разположен в района на пристанището.

Кирил Вълчев - генерален директор на БТА посочи: „Тази нощ имаше три въздушни тревоги. От прозорците се виждаха червените светлини на преминаващите дронове.“

Той допълни, че групата е напуснала Одеса тази сутрин след третата тревога и след експлозии в района. По негови думи в града и областта продължава да живее значителна българска общност – между 50 и 60 хиляди етнически българи в самата Одеса и над 150 хиляди в Одеска област.

Вълчев подчерта, че въпреки постоянните въздушни тревоги, местните жители са свикнали с обстановката и продължават ежедневието си. Той даде пример с Болградската гимназия, където наскоро е било отбелязано тържество, посветено на 205-годишнината от рождението на Георги Раковски. По време на посещението си българската делегация е участвала и в събитие в Одеската духовна семинария, където по инициатива на БТА и с организацията на българското генерално консулство е била поставена паметна плоча на Добри Чинтулов.

В рамките на визитата БТА е открила и 45-ия си национален пресклуб в партньорство с Генералното консулство в Одеса и Министерството на външните работи, включително проект за ученически пресцентър в Болградската гимназия.

