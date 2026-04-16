„Козът на Господ“: Доналд Тръмп сподели своя снимка с Христос

Американският президент Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа своя снимка с Иисус Христос с надпис, представящ го като печелившата карта на Господ.

Снимката, създадена с изкуствен интелект, показва Тръмп и Христос, който го прегръща. Публикацията идва дни след като американският президент изтри своя снимка, която предизвика критики с това, че според мнозина го представяше като самия Христос.

„На лудите от радикалната левица може и да не им харесва, но аз мисля, че е доста хубаво!", написа Тръмп за новата снимка. Оригиналният пост е придружен с надпис: "Никога не съм бил много религиозен човек, но не ви ли се струва, че с разкриването на всички тези сатанистки, демонични, жертващи деца чудовища Бог може би играе своя коз - Тръмп!"

Публикациите следват след серия от словесни нападки на Тръмп срещу папа Лъв 14-ти.