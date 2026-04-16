В памет на героите: Ролята на Брацигово в Априлското въстание

Брацигово остава в историята като градът с най-добре организираната отбрана по време на Априлското въстание през 1876 година. Жителите му устояват седмици на османските атаки и водят преговори при идването на редовната войска. Градът оцелява, но дава свидни жертви – сред тях са ръководителите на въстанието Васил Петлешков и поп Сокол.

Днес историята разказва за делата на героите, а техните потомци пазят паметта им.

Радафина Петлешкова и Петър Донов са наследници на организаторите на въстанието в Брацигово. Той е директор на Историческия музей, а тя е преподавател в местното училище. Израснала в Англия, Радафина избира да се върне в България, за да съхрани историята на рода си.

Радафина Петлешкова, преподавател в местното училище: „Да носиш тази фамилия е огромна отговорност. Аз като наследник на Петлешков трябва да бъда пример и ще предам това и на моите деца.“

Радафина е свързана с рода по линия на бащата на брациговския герой Найден Велчев, който умира млад. Роднина е и на втория баща на Васил Петлешков – Ангел, който го осиновява.

Поп Сокол, чието истинско име е Никола Троянов, има седем деца. Петър Донов е негов пряк наследник по линия на най-голямата му дъщеря.

Петър Донов, директор на Исторически музей – Брацигово: „Още като дете е бил буен, смел и съобразителен и тогава му дават прозвището Сокол, с което остава в историята.“

Вестта за избухването на въстанието на 20 април заварва Петлешков в Панагюрище.

Петър Донов, директор на Исторически музей – Брацигово: „Той тръгва оттам за Брацигово с няколко преписа на Кървавото писмо и възванието към българския народ, за да обяви въстанието в селищата по десния бряг на река Марица.“

Жителите на Брацигово укрепват града и прибират хора от околните села. 1333 въстаници водят тежки боеве и удържат атаките до 6 май, когато градът е обкръжен от многохилядна редовна войска, водена от Хасан паша. Българите преговарят и предават оръжието, за да спасят населението.

Поп Сокол е арестуван в дома си, а Петлешков, който е учил фармация, изпива отрова, преди да бъде заловен. На мястото, където е изгорен, днес се издига мемориалният комплекс „Априлци“.

Антоан Батаклиев, уредник в Исторически музей – Брацигово: "Хасан паша пита: ‘Кой заповяда на раята да не работи?’ Той отговаря: ‘Аз.’ ‘Кой я въоръжи?’ – ‘Аз.’ ‘Ако някой има вина, това съм само аз – сиромашията няма грях.’“ Радафина Петлешкова, преподавател в местното училище: „Неговите думи ‘Сам съм, други няма’ и саможертвата му, за да спаси едно цяло селище, не трябва да бъдат забравяни.“

Поп Сокол е подложен на мъчения в затворите в Пазарджик и Пловдив, преди да бъде обесен на мост над река Марица.

Днес в Историческия музей в Брацигово се съхраняват неговите оръжия, както и пистолетът и камата на Петлешков. Там е изложено и оригиналното въстаническо знаме на града, ушито от учителката Ана Гиздова и укрито в църквата от поп Сокол, за да бъде съхранено.