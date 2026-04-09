150 години от Априлското въстание: Тържествен концерт в НДК

150 години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. Затова Министерството на културата организира тържествен концерт в НДК, посветен на годишнината от събитието.

Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч. в НДК и събира на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова.

Солисти на вечерта ще са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство.

За Министерството на културата отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание е ясен публичен избор. Неговата цел е да бъде активен носител на националната памет, а голямото българско изкуство – пространство, в което обществото разпознава своята идентичност.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, подчертава министърът на културата маестро Найден Тодоров.

Входът за концерта е с покани, които могат да се вземат безплатно от билетния център на НДК.

