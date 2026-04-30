Първо заседание на 52-рото Народно събрание: Новите депутати полагат клетва

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Първо заседание на 52-рото НС ще се проведе днес. Новите депутатите се събират точно в 10 часа, за да положат клетва.

Първият звънец ще удари най-възрастният депутат Румен Миланов от „Прогресивна България“. Официалната част ще бъде в присъствието на президента Илияна Йотова. Първата задача на новите 240 народни представители е изборът на председател на парламента. Сред спряганите имена са - бившияt служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова, всички от „Прогресивна България“. От „Възраждане“ обявиха, че също ще предложат свой кандидат. По традиция парламентарните групи ще прочетат декларации със своите приоритети.

След лидерска среща вчера стана ясно, че ПП и ДБ ще регистрират две парламентарни групи в новото НС. Така в парламента ще има 5 партии и 6 парламентарни групи. Най-голямата ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати. Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. След разцеплението ПП ще има 16 народни представители, а ДБ - 21 депутати, ДПС – 21, а най-малката група е тази на "Възраждане" с 12 народни представители.

