СПА за плюшени играчки: Японска пералня се прочу с услугата

Обществена пералня в централна Япония набира популярност заради специалните си услуги за пране на плюшени играчки.



Клипове в социалните мрежи на грижите, с която служителите перат и сушат играчки от всякакъв вид и размери, доведоха до бум на поръчките. В това има пръст не само традиционната любов на Япония по всичко плюшено и мекичко, но и манията на младежите от поколението Z по плюшените играчки. Сега годишно тук се перат около 10 хиляди играчки в сравнение с около 1200 преди десет години.

Социалните мрежи правят компанията толкова популярна, че даже туристи от чужбина оставят играчките си тук и ги прибират в края на пътуването си като нови.