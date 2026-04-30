Последен ден от кралската визита - приключва посещението на Чарлз III в САЩ

Четвърти и последен ден от визитата на крал Чарлз III в САЩ - първата визита на британски монарх от 2007 година насам.

Вчера Чарлз и съпругата му Камила поднесоха цветя на мемориала на жертвите на атентатите от 11 септември, за да почетат предстоящата 25-та годишнина от атаките. Те се срещнаха с роднини на жертвите и разговаряха с някои от първите спасители. Чарлз посети и организация за градско земеделие за ученици в Харлем. А Камила отпразнува 100-годишнината на Мечо Пух в Нюйоркската публична библиотека. Преди да отпътува, Чарлз ще посети военното гробище Арлингтън.