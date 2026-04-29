Софийската филхармония свири в Министерския съвет

По повод 150-ата годишнина от Априлското въстание Министерският съвет беше домакин на концерт с участието на Софийската филхармония, под диригентството на маестро Найден Тодоров. Концертът премина под мотото „Ритъмът на българския дух – музика от сърцето на България“, а служебният премиер Андрей Гюров използва повода, за да благодари за работата на министрите, които са показали, че могат да работят в единство.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Ако погледнем назад през последните два месеца, всички ще се съгласим, че предизвикателствата бяха на всяка крачка. Но мисля, че всички – министрите, съветниците и администрацията показахме, че можем да работим така, както оркестърът прави една обща мелодия. Показахме, че можем да работим заедно в една и съща посока.“

Гюров допълни, че музиката е най-подходящият избор за отбелязване на края на този наистина интензивен период. А служебният министър на културата Найден Тодоров акцентира върху значението на Априлското въстание и подвига на героите, жертвали себе си преди 150 години. И добави, че се надява на културата да се гледа не като на разход, а като на инвестиция.