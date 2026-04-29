Дипломация в застой: Пентагонът е похарчил 25 млрд. долара за войната с Иран

А Пентагонът изчисли разходите за войната с Иран дотук на 25 милиарда долара. Повечето от средствата са за боеприпаси. Цената е оправдана, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на първото си изслушване в Конгреса.

25 милиарда долара е целият бюджет на НАСА за тази година, отбелязва Ройтерс. Според източници във Вашингтон, Съединените щати ще предадат на Пакистан преработено мирно предложение за край на войната с Иран до петък. Иран измина дълъг път, въпросът е дали ще стигне достатъчно далеч, коментира Доналд Тръмп.