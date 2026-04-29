Новите депутати и нагласите им за законови промени в защита на животните

Защитниците на животните се оказаха втората по големина група в новия парламент. Общо 46-ма новоизбрани депутати от 52-рото Народно събрание се ангажираха да подкрепят 4-ри законодателни промени свързани с хуманното отношение към животните. Анкетата е идея на 10 неправителствени организации и е направена преди изборите. Вчера европейският парламент прие първите по рода си стандарти на ЕС за развъждане, отглеждане, внос и продажба на котки и кучета.

Преди изборите над 250 кандидат-депутати се включиха в анкетата на „Невидими животни" и останалите организации за защита на животните. От тях 46 вече са избрани за народни представители, като единствено ДПС не са отговорили на анкетата. Една от предвидените промени е създаването на специален орган за разследване на насилието над животни.

Стефан Димитров, председател на „Невидими животни“: „Вече в България до 12 години затвор при особено тежки случаи може да се стигне за жестокост и убийство на животно. В момента в Българя има 400 зоополицаи това са редови полицаи, които отгоре на всички други задължения трябва да се занимават и с престъпление на животни и те са последна дупка на кавала. Именно затова последният въпрос към депутатите и който те подкрепиха беше за създаването на специализиран контролен орган.“

Останалите законодателни промени са: по-строг контрол за отглеждане на домашни любимци. Забрана на фермите за ценни кожи и прекратяването на отглеждането на телета в клетки. Всъщност последната ферма за норки в България беше закрита преди 1 година. През лятото на миналата година пък след протест в Народното събрание бяха внесени 110 000 подписа против нехуманното отглеждане на телата в малки клетки.

Стефан Димитров, председател на „Невидими животни“: „Разгледаха петицията в комисията за прякото участие на гражданите и там представителите на много формации изразиха своята подкрепа, но времето на 51-вото НС приключи преди да може да се направят нужните изменения.“

Европарламентът пък за първи път прие общи правила за защита на котките и кучетата. Всички те трябва да имат микрочип и да не се отглеждат на верига.

Марта Димитрова, член на международната група за кучета и котки Eurogroup for Animals: „Регламента влиза в сила веднага, но не може с магическа пръчка да ни реши всички проблеми, а трябва отново огромни усилия на гражданското общество да го контролират и приложат наистина.“

В България между 2019 и 2024 г. 318 души са съдени за насилие над животни - девет от тях са получили ефективни присъди.