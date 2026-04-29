ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:10 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:07 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

Еврокомисията с нови правила за субсидии

Десислава Апостолова
Заради енергийната криза бизнесът може да получи до 50 000 евро

ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА/Архив
Бизнесите в селското стопанство, рибарството, транспорта и енергоемките отрасли са най-засегнати от покачващите се цени на горивата заради кризата в Близкия изток. Те ще могат да получават повече държавни субсидии, след като ЕК промени правилата за предоставяне на държавна помощ. Мярката е временна и ще важи до края на тази година.

Промяната на правилата за държавна помощ развързва ръцете на държавите да действат незабавното, за да помогнат на бизнеса. Според новите временни правила засегнатите фирми ще могат да получават помощ до 50 000 евро. В селското стопанство, рибарството, сухопътния и морския транспорт държавите ще могат да компенсират до 70 процента от допълнителните разходи в сравнение с нивата отпреди 28 февруари.

Тереза Рибера - зам.-председател на ЕК: “Както знаете, минаха два месеца, откакто конфликтът в Близкия изток ни доведе до най-голямото прекъсване на доставките на петрол и газ. Колко дълго ще продължи това, как ще бъде решено, остава доста несигурно. Не е ясно какво ще бъде въздействието върху нашите енергийни системи, цените на енергията и какви ще са ефектите върху световната икономика.“

Държавите ще трябва да уведомяват Комисията за помощта, която предоставят. Но Брюксел обещава бърз процес на одобряване. В парламентарен дебат в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че последиците от конфликта може да отекват месеци или дори години напред. Зависимостта от вносни изкопаеми горива прави ЕС уязвим.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Така че пътят напред е очевиден. Трябва да намалим свръхзависимостта си от вносни изкопаеми горива и трябва да увеличим местните си, достъпни и чисти енергийни доставки от възобновяеми източници до ядрена енергия, при пълно зачитане на технологичния неутралитет.“

Фон дер Лайен призова за повече координация между държавите по отношение на газовите доставки и запълването на резервите. Според нея правилният път за блока е използването на произведено в Европа електричество. Еврокомисията ще представи до лятото план за електрификация - не само в транспорта, но и в промишлеността и отоплението.

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
4
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
5
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европа

Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян
Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян
Дебют на бъдещия премиер на Унгария в Брюксел: Петер Мадяр разговаря с Урсула фон дер Лайен и Коща Дебют на бъдещия премиер на Унгария в Брюксел: Петер Мадяр разговаря с Урсула фон дер Лайен и Коща
Чете се за: 01:15 мин.
Андрей Новаков: ЕС трябва да инвестира повече в отбрана и конкурентоспособност Андрей Новаков: ЕС трябва да инвестира повече в отбрана и конкурентоспособност
Чете се за: 13:22 мин.
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ) Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава България и още шест държави на съд заради неизпълнени правила за защита на критичната инфраструктура ЕК дава България и още шест държави на съд заради неизпълнени правила за защита на критичната инфраструктура
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на деца под 13 ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на деца под 13
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
