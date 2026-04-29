Еврокомисията с нови правила за субсидии

Бизнесите в селското стопанство, рибарството, транспорта и енергоемките отрасли са най-засегнати от покачващите се цени на горивата заради кризата в Близкия изток. Те ще могат да получават повече държавни субсидии, след като ЕК промени правилата за предоставяне на държавна помощ. Мярката е временна и ще важи до края на тази година.

Промяната на правилата за държавна помощ развързва ръцете на държавите да действат незабавното, за да помогнат на бизнеса. Според новите временни правила засегнатите фирми ще могат да получават помощ до 50 000 евро. В селското стопанство, рибарството, сухопътния и морския транспорт държавите ще могат да компенсират до 70 процента от допълнителните разходи в сравнение с нивата отпреди 28 февруари.

Тереза Рибера - зам.-председател на ЕК: “Както знаете, минаха два месеца, откакто конфликтът в Близкия изток ни доведе до най-голямото прекъсване на доставките на петрол и газ. Колко дълго ще продължи това, как ще бъде решено, остава доста несигурно. Не е ясно какво ще бъде въздействието върху нашите енергийни системи, цените на енергията и какви ще са ефектите върху световната икономика.“

Държавите ще трябва да уведомяват Комисията за помощта, която предоставят. Но Брюксел обещава бърз процес на одобряване. В парламентарен дебат в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че последиците от конфликта може да отекват месеци или дори години напред. Зависимостта от вносни изкопаеми горива прави ЕС уязвим.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Така че пътят напред е очевиден. Трябва да намалим свръхзависимостта си от вносни изкопаеми горива и трябва да увеличим местните си, достъпни и чисти енергийни доставки от възобновяеми източници до ядрена енергия, при пълно зачитане на технологичния неутралитет.“

Фон дер Лайен призова за повече координация между държавите по отношение на газовите доставки и запълването на резервите. Според нея правилният път за блока е използването на произведено в Европа електричество. Еврокомисията ще представи до лятото план за електрификация - не само в транспорта, но и в промишлеността и отоплението.