Силен старт в плейофите за Александър Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос започнаха силно плейофите в баскетболната Евролига. Първенецът от редовния сезон победи Монако с 91:70. Гръцкият тим вече е на два успеха от финалната четворка на най-престижния европейски турнир.

Преди началото на сблъсъка в „Двореца на мира и дружбата“ Везенков, който бе избран за най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата, получи наградите си за участие в идеалната петиция на надпреварата, както и за най-добър реализатор.

Въпреки че получи тежък удар в носа в началото на втората част, Везенков отново бе най-резултатен за свой отбор с 20 точки и коефициент на полезно действие от 15.

Вторият сблъсък от серията е на 30 април.